Bergamo, l'incubo meningite non si arresta: annullata messa del patrono all'ospedale di Sarnico (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lavinia Greci Le autorità del paese lombardo hanno deciso di evitare il contatto tra ricoverati e persone esterne alla struttura. Vietato anche il bacio della reliquia nella giornata del patrono Probabilmente, ciò che ha prevalso è stato il timore di un contagio. Così, per la prima volta dopo 15 anni, è stata annullata la messa che celebra il santo patrono all'ospedale Faccanoni di Sarnico, in provincia di Bergamo, per evitare, visti i casi di sepsi da meningococco registrati negli ultimi giorni nella zona del Basso Sebino, di far accedere persone provenienti dall'esterno nella struttura sanitaria e metterli in contatto con i pazienti ricoverati. Niente bacio alla reliquia Secondo quanto riportato da Il Giorno, l'occasione era quella della celebrazione del san Mauro, il patrono del comune lombardo, che cade proprio nella giornata di oggi. Ma oltre a questo, visti i casi di ... Leggi la notizia su ilgiornale

