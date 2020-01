Insigne calcia i rigori alla Jorginho, Ospina si riscatta e il Napoli batte il Perugia 2-0 (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Napoli fa il suo dovere ed evita sorprese. batte il Perugia 2-0 e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Gattuso domina e gestisce la partita, la vince grazie a due calci di rigore ma il risultato è giusto. Doppietta di Insigne che trasforma i rigori alla Jorginho. Nel finale del primo tempo, sul 2-0, l’arbitro assegna un penalty anche al Perugia ed è bravissimo Ospina a parare il tiro di Iemmello. La partita, in sé, non ha detto granché né avrebbe potuto dirlo. Troppo ampio il divario tra le due squadre. Gattuso fa le sue scelte: Ospina confermato in porta e a questo punto sabato contro la Fiorentina scopriremo se è diventato lui il titolare. Di Lorenzo ancora una volta centrale ma perché Luperto è influenzato, così ha scritto su Twitter il Calcio Napoli. In attacco le principali novità, con Lozano e Llorente nel tridente con Insigne. Buona la prova del ... Leggi la notizia su ilnapolista

bseverino328 : RT @napolista: Insigne calcia i rigori alla Jorginho, Ospina si riscatta e il Napoli batte il Perugia 2-0 Gli azzurri ai quarti di finale… - napolista : Insigne calcia i rigori alla Jorginho, Ospina si riscatta e il Napoli batte il Perugia 2-0 Gli azzurri ai quarti d… - Fallonettocom : Lorenzo Insigne interrotto da Baldari durante l'intervista alla RAI. Sarebbe meglio farlo mentre calcia il solito… -