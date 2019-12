Uomo ha due tumori ed è inoperabile per pregresse patologie, i medici bruciano i tumori e lui guarisce (Di martedì 31 dicembre 2019) Un Uomo aveva due tumori e, per pregresse patologie, non poteva essere sottoposto ad interventi, infatti per lui era proibitiva la sedazione. I tumori erano uno di 28mm che si trovava sotto il diaframma e l’altro di 20 mm che interessava il rene sinistro. L’unica possibilità per salvarsi era essere operato e subire l’asportazione delle masse tumorali ma, dicevamo, la strada dell’intervento era impraticabile. Dopo aver esaminato la situazione di questo paziente, l’equipe dell’Ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice ha suggerito un’altra possibilità e cioè un intervento di termoablazione. L’equipe , sotto la direzione dei due dottori Mauro Mazzucco e Lucia Leone ha optato per questa soluzione. Il dottor Mazzucco su Padova Oggi ha rilasciato la seguente dichiarazione: «La termoablazione è un intervento che, mediante l’uso di aghi particolari che portano ad alte ... Leggi la notizia su baritalianews

