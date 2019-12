‘Ndrangheta | l’intercettazione | “Dell’Utri contattò Piromalli per la formazione di Forza

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Per ladiItalia, la prima persona che Dell’Utri avrebbe contattato fua Gioia Tauro“. Diciassette giorni dopo la scarcerazione il nome dello storico braccio destro di Silvio Berlusconi torna ad essere citato in un’inchiesta antimafia. Questa volta non è l’ombra nera di Cosa nostra che si allunga sull’ex senatore, ma quella più sfuggente della ‘ndrangheta. Proprio a una delle più importanti famiglie calabresi si sarebbe rivolto Dell’Utri per creareItalia nel lontano 1993. A sostenerlo è uno dei principali indagati della maxi operazione della procura di Catanzaro, che ieri ha portato a 334 arresti: l’avvocato Giancarlo Pittelli. Pittelli, “uomo cerniera”ed ex berlusconiano – Il fondatore diItalia, già condannato in via definitiva a sette anni per concorso esterno (ne ha ...

