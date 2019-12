Natale | i 5 classici della letteratura da leggere assieme a tuo figlio

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilè sempre stato di grande ispirazione per artisti, poeti e romanzieri. Le atmosfere di festa e il calore umano che si percepisce in questo periodo dell’anno per molti, in diverse epoche storiche, è stata l’occasione perfetta per tornare a riflettere sul valore profondosolidarietà, dell’amicizia, e dell’amore. In occasione delle feste, ecco cinque grandida riper.Continua a

Primadonna_EU : Per questo Natale regalati i classici intramontabili e nuove icone di stile: i nuovi arrivi ti aspettano online e i… - ZoomMagazineIT : Regali di Natale: dai grandi classici alle idee più cool da mettere sotto l’albero - fabcavathejoker : #15Dicembre 1984, 35 anni fa veniva pubblicato dagli #Wham! del compianto #GeorgeMichael uno dei più grandi classic… -