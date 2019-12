GREY’S ANATOMY 16×8 | anticipazioni | “La mia occasione” | news e trama

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nuovo record per Grey’s! La serie firmata da Shonda Rhimes spegne le 350 candeline: infatti, lunedì 16 dicembre 2019 alle 21.05 FoxLife manderà in onda La mia occasione (My Shot), l’episodio che permette allo show di salire sul gradino più alto del podio.: “La mia, spoiler Nata in midseason nel lontano 2005, Grey’sha subito riscontrato un successo di pubblico fenomenale che ancora oggi rimane intatto, merito di una scrittura innovativa che ha permesso alla serie, stagione dopo stagione, di conquistare dapprima il titolo di serie più longeva della tv americana e adesso quello di serie più longeva della storia della tv. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa puntata speciale? Al centro dellatroviamo la conclusione della storyline riguardo la frode assicurativa che coinvolge Meredith Grey. Finalmente è arrivato il giorno ...

_elisabennet : RT @emmashands: Anche chi non guarda Grey's Anatomy sa che tipo di amore è quello fra Meredith e Derek, quindi ora mi chiedo chi cazzzzz ha… - Fedy_Taekook : RT @taekooksottona: Qual'è la vostra serie TV preferita?? Le mie grey's anatomy e riverdale?? Non dimenticate #BTSWins10s @BTS_twt ?? - erredantes : • il 26 è fatto per rivedere Blues Brothers, recitarlo tutto a memoria e cantare no stop; • in ogni caso è il perio… -