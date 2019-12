Nuoto | Cesare Butini sugli Assoluti invernali | “Un campionato di ottimo livello Pilato?

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) La rassegna nazionale delin piscina è andata in archivio. A Riccione gli atleti della Nazionale azzurra hanno confermato gli ottimi standard che si erano già visti precedentemente e, al momento, sono stati quattro i nuotatori ad aver staccato il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo, nelle gare individuali: Simona Quadarella e Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl, Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Margherita Panziera nei 200 dorso. Un bilancio positivo non solo per chi è riuscito già a conquistare l’accesso ai Giochi, con doveroso anticipo, ma anche per i crono che sono stati siglati nella gare dove il pass a Cinque Cerchi non è arrivato. Unmedio piuttosto alto che, da questo punto di vista, dà fiducia a tutto l’ambiente in vista degliprimaverili (17-21 marzo), nei quali ci si aspetta un numero di carte olimpiche rilevante. Soddisfazione, come è logico, ...

