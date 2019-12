Juventus Udinese | le pagelle | bene Dybala e Higuain Super CR7

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Laliquida col punteggio di 3-1 l’. A segno Ronaldo (doppietta per lui) e Bonucci, per i friulani Pussetto segna la marcatura della bandiera. La squadra allenata da Sarri balza momentaneamente in testa alla classifica in attesa del match tra Fiorentina e Inter.assieme a, prestazione sontuosa di CR7.JuveCR7Buffon 6,5 Danilo 6 Bonucci 7,5 (De Ligt 6) Demiral 6,5 De Sciglio 6,5 Rabiot 6 Bentancur 6,5 Matuidi 67 (Bernardeschi 6)7 (D.Costa sv) Ronaldo 8 All.Sarri 7,5 Gli avversari Musso 6,5; De Maio 5,5, Ekong 5, Nuytinck 5, Ter Avest 5,5, Mandragora 5, De Paul 5 (Walace 6), Fofana 5, Larsen 6 (Nestorovski sv), Lasagna 4,4, Okaka 5 (Pussetto 6). All. Gotti 6

