FORMAZIONI Roma Spal | Perotti e Cetin titolari

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/2020.(4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi,, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini,; Dzeko. All. Fonseca.(3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe, Vicari; Cionek, Murgia, Missiroli, Valoti, Igor; Paloschi, Petagna. All. Semplici. Leggi su Calcionews24.com

CalcioWeb : #RomaSpal live, le formazioni ufficiali: ci sono Florenzi e Cetin - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? FORMAZIONI UFFICIALI - #RomaSpal: dentro Florenzi e Perotti! Semplici cambia tutto ? - GoalItalia : Fonseca dà un'altra chance a Florenzi: le formazioni ufficiali di #RomaSPAL ?? -