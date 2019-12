Carlos Malatto Sicilia | chi è il militare argentino accusato di tortura | Si rifugia in

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ha trovato riparo in Italia, che invive come fosse un tranquillo e felice pensionato. In Argentina però èdi crimini orribili contro l’umanità che avrebbe commesso durante la dittatura Videla negli anni ’70., ildia svariati desapareçidos ha trovato da tempo rifugio … L'articolochi è ildiSiin Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VedeleAngela : RT @redazioneiene: TRA POCO A LE IENE Carlos Malatto è il colonello accusato per quattro omicidi e sequestro di persone durante la dittatur… - redazioneiene : TRA POCO A LE IENE Carlos Malatto è il colonello accusato per quattro omicidi e sequestro di persone durante la dit… - mauriziofaz : Il 'buen retiro' siciliano di Carlos Luis Malatto, l'ex gerarca di Videla accusato di torture in Argentina -