Traffico Roma del 14-12-2019 ore 17 | 30

(Di sabato 14 dicembre 2019) DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, PERINTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ED ANCORA, PER INCIDENTE, CODE TRA LA VIA BRACCIANENSE ED IL BIVIO PER VIA DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE, ED ANCHE VERSO LA STORTA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE. SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, ILÈ INCOLONNATO SU VIA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E VIA DELLA MARCIGLIANA, VERSO. A, FILE SU VIA ARDEATINA, PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRICOLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE,INTENSO E RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E VIA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. FILE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. IN ZONA SAN GIOVANNI È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE. AL MOMENTO ILÈ CONGESTIONATO IN TUTTA LA ...

VAIstradeanas : 17:26 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h