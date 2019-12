«Non Prendiamoci sul Series» | podcast dedicato a Willy | il principe di Bel-Air con Ricko

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nel player qui sotto l’ultima puntata di questa stagione di NonsulconSchwartz dedicata a, ildi Bel-Air Chiacchierare di serie è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di teorie e riflessioni e lo commentiamo con un ospite. Non da esperti, o da critici, ma da appassionati binge watcher. Nonsulè proprio questo: undove troverete speculazioni, dichiarazioni d’amore nei confronti di alcuni personaggi e d’odio per altri. Insieme ai nostri ospiti ripercorreremo, frame dopo frame, i momenti più avvincenti della serie che al momento ci tiene svegli la notte. Nell’ultimo episodio di questa stagione abbiamo ripercorso momenti epici e personaggi di una delle serie chiave degli anni Novanta:, ildi Bel-Air. La sit-com che ha ...

