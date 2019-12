LIVE Biathlon | Staffetta femminile Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Italia pronta a rialzare

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.27 Vittozzi e le compagne sono scese sul tracciato. Per le azzurre sarà ovviamente fondamentale cambiare con margine importante dopo le prime due atlete. 11.25 Le prime frazioniste stanno indossando i pettorali e ultimando le procedure con la carabina. Il vento potrebbe essere un fattore oggi. 11.22 Temperatura attorno ai zero gradi a. 11.20 Dieci minuti alla partenza! 11.17 Impossibile non nominare infine la Svizzera, dopo il meraviglioso podio di settimana scorsa in Svezia 11.15 La Germania è chiamata invece a riscattare la clamorosa debacle di ieri, dove per la prima volta nella gloriosa storia dei teutonici nessuna atleta ha terminato in zona punti. 11.13 Buone chance di podio ci sono anche per la Russia, una formazione in crescita trascinata da Svetlana Mironova e l’ancora solida Ekaterina Yurlova, che saranno oggi ...

