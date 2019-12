Australia | in arrivo il giorno più caldo in assoluto

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 14 dicembre 2019) L'potrebbe sperimentare ilpiùmai registrato la prossima settimana quando una forte ondata dinell'Ovest del Paese. E' quanto affermano i meteorologi. Le temperature probabilmente supereranno i 40 gradi in molte aree a partire da mercoledì. L'attuale record di 50.7 gradi è stato stabilito il 2 gennaio 1960 nella città di Oodnadatta, nel Sud dell'.Sono stati emessi avvisi di incendio per diverse zone dell'occidentale e del Queensland. A Perth, nell'occidentale, si prevede che le temperature rimangano elevate nel fine settimana, raggiungendo i 40 gradi oggi e i 41 domenica. La prossima settimana, ilestremo continuerà probabilmente in alcune parti dell'occidentale e interesserà anche gran parte dell'meridionale, dove Adelaide dovrebbe registrare massime di 40 gradi martedì e mercoledì, di 41 giovedì e ...

