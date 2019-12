LIVE Fognini-Monfils | Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | 6-4 6-4 | il ligure approda in

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 La nostratermina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Restate su OA Sport per rimanere aggiornati sul fantastico mondo dello sport! 16.30 Fabiobatte dunquecon il punteggio di 6-4 6-4 ed è il primo finalista della neonataCup; ad attenderlo ci sarà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e David Goffin. FINISCE QUI:6-4 6-4 40-15 Scambio molto lungo, al termine del qualemanda palla in rete. Match point. 30-15 Rovescio lungo di. 30-0 Domina, che chiude con un dritto a campo ormai spalancato. 15-0 Risposta inadeguata di, che non arriva neanche a metà campo.al servizio per andare in finale nellaCup. GAME– Ancora risposta fuori misura per ...

zazoomnews : LIVE Fognini-Monfils Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: 1-2 entrambi i tennisti mantengono i turni di servizio in… - zazoomnews : LIVE Fognini-Monfils Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: 3-2 subito break per il ligure nella semifinale saudita -… - zazoomblog : LIVE Fognini-Monfils Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: 1-2 entrambi i tennisti mantengono i turni di servizio in… -