LIVE Biathlon | 10 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Johannes Boe comanda | bene Hofer

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08: Fourcade è quinto dopo il primo poligono con 10″1 di ritardo, davanti di 4 decimi ad. Gara molto equilibrata. 15.06: Arriva il tedesco Doll che chiude in settima posizione (due errori) con 40″7 di ritardo. 15.05: Molto! Zero errori nella sere a terra e quinto posto a 10″5 daBoe. 15.06:il russo Eliseev che è terzo (parziale) con 20″6 di ritardo daBoe, brillante sugli sci. 15.04: Arriva Tarjei Bø al traguardo ed è terzo a 23″4 dal fratello. 15.01: Peccato per Windisch che sborda l’ultimo bersaglio nel primo poligono ed è 29° a 34″9 daBoe. 15.00: Un tracciato che si sta velocizzando e quindi attenzione a chi partirà da ora. 14.58: Parte Martin Fourcade, mentreè 19° al primo rilevamento con 7″8 daBoe. All’arrivo ...

zazoomnews : LIVE Biathlon 10 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA: via alla gara! Nuovo duello Boe-Fourcade Hofer e Windisch pe… - zazoomnews : LIVE Biathlon 10 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA: Johannes Boe comanda in attesa di Fourcade indietro Bormolin… - zazoomnews : LIVE Biathlon 75 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per ritrovarsi Dorothea Wierer difende il pett… -