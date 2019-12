L’Immortale dimostra che Gomorra è meglio film che serie tv (Di venerdì 13 dicembre 2019) “L’Immortale” è il film che si innesta in un episodio della serie Gomorra che vede l’uscita di scena di Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) ed è un noir bene costruito, diretto dallo stesso D’Amore che ne è protagonista indiscusso. Ciro Di Marzio, il boss di Secondigliano, è sopravvissuto all’uccisione richiesta al suo amico Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) e dopo un periodo di clausura diviene la nuova testa di ponte del traffico di cocaina in Lettonia per conto di Don Aniello, uno scissionista. A Riga stretto tra la guerra di clan locali e russi decide di collaborare con i secondi e si impadronisce della paranza di Bruno (Salvatore D’Onofrio) che ha messo su una fabbrichetta di ‘pezze’. Ciro è ormai “un uomo solo che non desidera più niente” e resta lì un anno facendo affari con i russi. Il film viene vissuto su due piani temporali diversi e paralleli: l’infanzia da bambino ...

Leggi la notizia su ilnapolista

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Immortale dimostra