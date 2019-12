Juventus-Udinese | programma | orario e tv Le probabili formazioni 15 dicembre

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Archiviato il successo a Leverkusen nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League, laritornerà in campo domenica pomeriggio contro l’in un match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2019-2020. Si gioca allo “Stadium”, il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00. Per la Vecchia Signora è obbligatorio ritornare alla vittoria per riscattare i due passi falsi consecutivi contro Sassuolo e Lazio: il 2-2 interno contro gli emiliani è costato ai bianconeri la vetta della classifica, mentre la sconfitta per 3-1 all’Olimpico di Roma ha permesso all’Inter di allungare a +2 e alla Lazio di proporsi prepotentemente in ottica scudetto (ora a -5 dalla vetta). Sarà quindi molto arduo il compito che attende l’, in netta difficoltà contro laanche a livello statistico: basti pensare che gli ...

