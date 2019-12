Programmi TV di stasera | giovedì 12 dicembre 2019 Sul Nove il documentario «Umberto B

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Bossi Rai1, ore 21.35: Io Ricordo – Piazza Fontana - 1^Tv Docufilm di Francesco Miccichè del, con Giovanna Mezzogiorno. Prodotto in Italia. Trama: Cinquant’anni di dolore, di ricerca della verità, di depistaggi, di processi senza colpevoli. Cinquant’anni dalla bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano: 17 morti e 88 feriti, il 121969. Un racconto che segue il filo della memoria di Francesca Dendena – interpretata da Giovanna Mezzogiorno – figlia allora diciassettenne di Pietro, una delle vittime della strage: “Quel giorno – ricorda – era stato a Crema, a un funerale, era in ritardo e si era seduto per ultimo al tavolo ovale sotto il quale era nascosta la valigetta con la bomba”. È lei, che è stata anche presidente dell’Associazione dei Familiari delle Vittime di Piazza Fontana e che è scomparsa nel 2010, a ripercorrere le tappe ...

