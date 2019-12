Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Altroper il calciatore ex Juventus, carriera veramente sfortunata per il francese che adesso rischia seriamente di non tornare più in campo.è un calciatore di grandissima qualità ma che è stato condizionato dai tantissimi infortuni, l’ultimo nella serata di ieri nel successo in Champions League del Bayern Monaco contro il Tottenham. Lo stop sarà sicuramente lunghissimo, il rischio è anche quello di non poter tornare più in campo. Ecco il comunicato sulle condizione del calciatore pubblicato nelle ultime ore. “L’FC Bayern dovrà fare a meno di Kingsleyper il momento, dopo che il nazionale francese è uscito in barella al 27′ della partita di Champions League contro il Tottenham Hotspur. Nella notte di mercoledì è arrivata ladel medico del club Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt: capsula lacerata del ...

CalcioWeb : Infortunio #Coman, la diagnosi è shock [DETTAGLI, FOTO e VIDEO] - forchi_giuseppe : RT @vanda235: Ci sono giocatori sui quali la sfortuna si accanisce in modo particolare. Uno è il ns #MarkoPjaca l’altro è #Coman. Per lui e… - vanda235 : Ci sono giocatori sui quali la sfortuna si accanisce in modo particolare. Uno è il ns #MarkoPjaca l’altro è #Coman.… -