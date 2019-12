“Finiti” Giovanni Ciacci demolisce Detto Fatto Bianca Guaccero non si salva

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Spara a zero. E nell’occhio del ciclone entra. Il costumista, e da poco anche conduttore, lo hadalla colonne di Di Lei a cui ha rilasciato una lunga intervista.ha parlato della conduzione di Vite da Copertina (in tandem con Elenoire Casalegno). Poi l’addio a, la stima per Caterina Balivo, le parole su, l’elogio spassionato per Barbara d’Urso e il pensiero su Maria De Filippi: insomma, lo stylist ha messo molta carne al fuoco durante la chiacchierata, dove non si è tirato indietro su nulla, affrontando tutti gli argomenti, sia quelli spinosi sia quelli che più gli stanno a cuore. Si è cominciato da Vite da Copertina e dalla sua partner professionale. “L’accoppiata con Elenoire Casalegno è la ciliegina sulla torta Non potevano fare scelta migliore”, ha dichiarato a proposito della Casalegno. Si passa a ...

