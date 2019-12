Leggi la notizia su lastampa

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Firmato l’accordo con il ministero per aumentare del 20% le forniture nazionali. Bellanova: avanti con la battaglia per l’etichettatura nell’Ue

Maicolciotti : Alimentare, Barilla acquisterà 800 mila tonnellate di grano duro made in Italy - La Stampa - VaCorvino : RT @LaStampa: Firmato l’accordo con il ministero per aumentare del 20% le forniture nazionali. Bellanova: avanti con la battaglia per l’eti… - sumaistu47 : Complimenti a Barilla. Non la compravo quando per motivi che non vi dico, era ricattata dal mafionano, ma ora dimo… -