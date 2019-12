Mes | con 164 voti il Senato dice sì alla risoluzione della maggioranza

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo il parere favorevoleCamera dei Deputati,fine anche alè passata ladi governo in merito al Mes, o Fondo salva Stati. Nella serata dell’11mbre l’Aula di Palazzo Madama ha infatti approvato, con 164a favore e 122 contrari, launitaria sulle comunicazioni che il Premier Conte ha diramato in mattinata in vista del prossimo vertice del Consiglio Europeo. Poche ore prima era giunto anche il sì da Montecitorio con 291favorevoli e 222 contrari. Mes: ilapprova laL’intervento di Giuseppe Conte alle Camere è giunto a poco più di una settimana di distanza dal precedente discorso in cui riferiva a proposito del meccanismo europeo del Mes nell’Aula di Montecitorio, davanti agli occhi giudicanti dei suoi principali oppositori su questo argomento: il leader ...

