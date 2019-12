Massimo Boldi e Christian De Sica coppia comica più vista del 2019 | “Siamo vecchie glorie

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Abbiamo incontratoDealle Giornate di Cinema, dove Amici come prima ha ricevuto il Biglietto D'Oro come terzo film italiano più visto nel. Lo scorso Natale avevano stupito tutti tornando a recitare insieme dopo 13 anni: 12 mesi dopo Amici come prima è il terzo film italiano più visto delDesono unavincente, almeno sul grande schermo. Li abbiamo incontrati per un'inter, insieme all'attore Francesco Bruni, durante le Giornate di Cinema di Sorrento, dove Amici come prima ha vinto il Biglietto d'Oro come terzo film italiano con maggior numero di presenze in sala nele Dedi nuovo insieme in Amici come prima: "Siamo i Batman e Robin della commedia italiana" Consapevoli ...

