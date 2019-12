Lamborghini Huracán | - Una RWD per l' aeroporto di Bologna

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Prosegue la collaborazione tra lae l'Guglielmo Marconi di. La Casa italiana, oltre a esporre le proprie vetture negli spazi interni, fornisce da tempo delle vetture di servizio e proprio nelle scorse ore è stata consegnata una nuovaRWD con allestimento Follow-Me. 580 CV in. L'esemplare che verrà utilizzato d'ora in poi, il sesto fornito allo scalo bolognese, adotta una livrea specifica con verniciatura arancione, grafiche personalizzate e sistema di illuminazione sul tetto. Il Centro Stilesi è occupato della progettazione delle grafiche, mentre la meccanica rimane quella di serie: la variante è quella a trazione posteriore con motore V10 5.2 aspirato da 580 CV, abbinato al cambio automatico doppia frizione.

