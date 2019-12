Judo | Masters Qingdao 2019 | 11 azzurri in gara nel torneo dei Maestri per chiudere al

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il circuito maggiore del, dopo 17 tappe distribuite in undici mesi, è arrivato all’ultimo atto delche si disputerà da domani a sabato 14 dicembre a, in Cina. Come da tradizione la stagione si chiude con ilriservato esclusivamente ai migliori 36 del ranking mondiale (senza limitazioni nazionali) con l’eccezione di due posti extra a disposizione in ciascuna categoria per la Cina in qualità di Paese ospitante dell’evento. L’Italia, dopo due edizioni consecutive d’assenza, sarà protagonista con la bellezza di 11 atleti che hanno strappato la qualificazione per un evento dal livello stellare in cui verranno messi in palio ben 1800 punti per il ranking. Naturalmente l’allargamento deldai top16 ai top36 ha agevolato la nostra Nazionale, che è di fatto dodicesima in termini di atleti iscritti aldei...

sportli26181512 : Judo, il Masters 2019 di Qingdao in diretta su Sky Sport: date e orari: Tutto è pronto a Qingdao, in Cina, per l’in… - OutsidersportI : L’Italia ha scelto solo i più forti. Saranno undici gli azzurri che da giovedì 12 Dicembre a Sabato 14, partecipera… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #WorldMasters, #Basile guida gli azzurri: 'Siamo il team più forte di sempre' -