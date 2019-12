«Inside Art Inside Life» | il Charity Dinner Gala a sostegno dell’IEO-CCM

Leggi la notizia su vanityfair

Art, dentro l'arte, dentro la vita: è questo il tema del Christmasche si terrà stasera, mercoledì 11 dicembre, presso il Tenoha di Milano. Un evento straordinario che è diventato un appuntamento immancabile delle festività meneghine e che, ancora una volta, destinerà l'intero ricavato adelle ricerche dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, realtà d'eccellenza della medicina italiana nel mondo. 500 ospiti, 48 tavoli e un'asta silenziosa impreziosita, per l'occasione, da un allestimento che lascia senza fiato: per una notte, infatti, il Tenoha si trasformerà in un luogo d'arte e bellezza ospitando tre sculture, realizzate da Urs ...

