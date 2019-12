In The Heights | il primo teaser del film tratto dal musical!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In The, l'adattamento del popolare musical, ha ora unspettacolaree un poster ufficiale in attesa del trailer. In The, il popolare musical di Broadway, diventerà undi cui è stato diffuso ilgrazie a un tweet di Lin-Manuel Miranda che è coinvolto come produttore. La clip, della durata di quindici secondi, mostra una spettacolare coreografia che si svolge in una strada del quartiere di Manhattan che dà il titolo al progetto. In the, diretto dal regista Jon M. Chu, ha come protagonisti Lin-Manuel Miranda, Corey Hawkins, Marc Anthony, Melissa Barrera, Leslie Grace, Dascha Polanco, Stephanie Beatriz e Jimmy Smits. Nello spettacolo teatrale si raccontavano tre giorni trascorsi nel quartiere di New York ...

_allinbloom : quindi a quanto pare #InTheHeightsMovie in italiano sarà 'In the heights - sognando a new york' e non mi piace MA q… - 3cinematographe : #IntheHeights: ecco il #trailer del musical di #JonMChu - WarnerBrosIta : Dai creatori di Hamilton e il regista di Crazy & Rich, ecco il film evento del 2020. Preparatevi... il trailer di I… -