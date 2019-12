Windows 10 Mobile | disponibile l’ultimo aggiornamento cumulativo

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di martedì 10 dicembre 2019) Microsoft ha da poco rilasciato l’ultimoper10: si tratta della build 15254.600. Ultimo10versione 1709 raggiungerà la fine del servizio il 10 dicembre 2019. I dispositivi che eseguono1010Enterprise non riceveranno più aggiornamenti mensili di sicurezza e qualità che contengono protezione dalle ultime minacce alla sicurezza. Changelog Addresses an issue in which the Microsoft Store might fail to open onon Arm. Security updates toVirtualization,Kernel,Peripherals, the Microsoft Scripting Engine, andServer. Download Per installare subito la nuova build, è sufficiente recarsi in Impostazioni >e Sicurezza >Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

