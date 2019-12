Manolas | il saluto ad Ancelotti su Instagram FOTO

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), iladsu: ”Grazie di tutto Mister” Attraverso un bellissimo messaggio condiviso sul proprio profilo, Kostasha salutato l’ormai ex tecnico partenopeo. Come si era letto anche questa mattina, il greco era uno di quelli che avrebbero reagito molto male alla notizia chenon potesse più ricoprire il ruolo di allenatore del Napoli. Nel post disi legge: ”Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me è per il Napoli E stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in Boca lupo a te e il tuo staff vi auguro il meglio perché lo meritate!!” Visualizza questo post suGrazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me è per il Napoli E stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in Boca lupo a te e il ...

