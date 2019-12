Shovel Knight | King of Cards - recensione

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A distanza di ben cinque anni, il mondo dicontinua ad espandersi. Si ha quasi l'impressione che Yacht Club abbia voluto scavare fino in fondo, prima di dire addio al suo progetto prediletto e dedicarsi all'annunciato sequel:Dig, in collaborazione con Nitrome. Nell'attesa, ci delizia col suo spin-off più convincente, ricco e profondo:of, in cui vestendo i panni dorati delvivremo la sua goffa ascesa al potere, prima degli eventi diof Hope.L'intero capitolo è una luccicante ricerca di seguaci per spodestare i tre regnanti del Joustus, un gioco di carte che va in voga nel regno e per il quale tutti vanno inspiegabilmente matti. Incluso qualche vecchio amico. Fuor di spoiler: la spedizione del sedicente re è leggera e autoironica, con battute simpatiche sulla megalomania del protagonista, in una brillante traduzione in italiano. ...

