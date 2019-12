Sanremo 2020 | Irama è il primo Big in gara

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Per sapere i nomi ufficiali dei cantanti Big inal prossimo Festival dibisognerà attendere ancora qualche settimana. Tuttavia un artista è già stato reso noto, confermato sia dal settimanale Chi di Alfonso Signorini sia da Gabriele Parpiglia. Nella rubrica del programma radiofonico Strada facendo di Maurizio Costanzo su Rai Isoradio, il giornalista ha di fatto affermato che tra i concorrenti del prossimoci sarà un gradito ritorno. Si tratta di un cantante cresciuto artisticamente nella scuola di Amici, anche se prima di tale esperienza aveva già partecipato alla kermesse ligure. Si parla dunque niente meno che di, pronto dunque a far parte del cast di Amadeus.All’ex fiamma di Giulia De Lellis dovrebbe inoltre aggiungersi Levante, a sua volta ex giudice di X-Factor. Qualche tempo fa, parlando del suo nuovo album Magmamemoria” la cantante siciliana ma ...

