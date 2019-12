Inter | col centro bloccato | Borja Valero si defila

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Roma ha ben coperto ildel campo contro l’era costretto arsi per entrare nel vivo del gioco La Roma ha benilcontro l’, i nerazzurri hanno faticato nel trovare Brozovic e glini tra le linee. Infatti, che nel secondo tempo Vecino ha giocato praticamente sulla stessa linea degli attaccanti, nel tentativo di servirlo in profondità. Senza possibilità di trovare spazio tra le linee,è stato spesso costretto arsi molto per entrare nel vivo del gioco. Un esempio nella slide sopra, con Diawara e Mikhitaryan bravi a scivolare orizzontalmente. Il contesto della gara gli ha quindi impedito di incidere, una delle poche giocate degne di nota è stato il passaggio per Vecino, nell’occasione forse più grande della gara. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Abbiamo giocato col giusto atteggiamento' ??? Riviviamo #InterRoma attraverso le parole di… - SmorfiaDigitale : Serie A, anticipi e posticipi fino alla 21 : Napoli-Inter il 6 gennaio, lunch ma... - talismanogiada : RT @sportli26181512: Inter, incasso da record per il match col Barcellona: ecco le cifre: L’incasso lordo di Inter-Barcellona sarà di 7,8 m… -