Incidente mortale tra filobus e camion | la dinamica dello schianto

Milano, incrocio tra via Bezzi e via Marostica, sabato 7 dicembre. Unattraversa la strada proprio mentre sta arrivando anche undell'Amsa. Lo scontro è violentissimo e inevitabile. Ilesce fuori strada, le porte si aprono e un corpo viene sbalzato fuori. Così ha perso la vita Shirley Ortega Calangi, la 49enne che si trovava a bordo del mezzo Atm, finita prima in coma per le ferite e poi morta dopo 24 ore. Un video che servirà ad aiutare gli inquirenti a chiarire le responsabilità e le cause dell'. "Dalla ricostruzione dellaemerge che ilnon abbia rispettato la precedenza semaforica" ha fatto sapere Atm in una nota di cordoglio per la vittima.

