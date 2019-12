Allerta Meteo | forte irruzione fredda | pesante avviso della Protezione Civile Neve al

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019)–Una saccatura di origine atlantica, estesa dal nord-Europa all’area mediterranea centrale, determinerà una decisa intensificazione dei venti sulla Liguria e sulle regioni centro-meridionali italiane. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da precipitazioni sulle regioni adriatiche del Centro e al Sud, con associata diminuzione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso undi condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del ...

DPCgov : ??#allertaARANCIONE, martedì #3dicembre, per rischio idraulico su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna.… - DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE il #2dicembre in Emilia-Romagna e Veneto. ?? #AllertaGIALLA su nove regioni al Centro-Nord. ? Le… - Canale48webtv : NEWS48 | Sardegna - Maestrale in burrasca e mareggiate. Allerta meteo della Protezione Civile -