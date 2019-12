Agguato in pieno centro a Napoli | gambizzato in negozio tra i vicoli del Vasto

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoin. Un extracomunitario è stato ferito alle gambe da almeno un colpo di pistola mentre si trovava all’interno di undi via Venezia, nel cuore del, alla Ferrovia. Il raid si è consumato alle 12,30, quando all’esterno del locale erano presenti numerosi passanti che, sentiti gli scoppi dell’arma da fuoco, sono scappati in preda al terrore. L’episodio è ora al vaglio della polizia. Ancora da ricostruire la dinamica dell’imboscata e il movente. Non è infatti chiaro se si sia trattato di un regolamento di conti tra bande di stranieri o se la vittima abbia pestato i piedi a uno dei capizona del rione. L'articoloinintra idelproviene da Anteprima24.it.

