Mattia Santori leader delle Sardine | “Ho imparato a fare politica meglio di Salvini in

(Di domenica 8 dicembre 2019) Da un solo mese sono nate e già iniziano a tirare fuori le unghie. Stiamo parlando, movimento che è nato apolitico ma ora sta prendendo man mano che passano i giorni una posizione precisa. In particolare il suoè stato ospite nella settimana appena trascorsa di molte trasmissioni politiche durante le quali ha attaccato più volte Matteoe il centrodestra.solo ieri era uno dei diecimila fan di Bonaccini che affollavano la piazza di Bologna. Durante la trasmissione Piazza Pulita ilha detto di essere stato velocissimo a imparare come, gli sono bastati solo sei giorni e ci riesce oradeldella Lega, Matteo. Alla trasmissione Otto e Mezzo,, sempre come ospite ha voluto precisare che: “Matteoe tutto il Centrodestra non hanno alcun ...

