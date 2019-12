Hockey pista | Serie A1 | nei posticipi domenicali vince solo Viareggio Trissino e

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Con una vittoria esterna ed un pareggio, anche la dodicesima giornata della stagione regolare del campionato italiano diva in archivio. A far registrare questi risultati sono stati rispettivamente il, che si è imposto 2-5 sulladel Correggio, e le vicentinee Valdagno, che hanno impattato in uno dei tanti incroci regionali del massimo torneo tricolore. Jepi Selva superstar nella vittoria dei toscani in Emilia: tre gol per il giocatore dei bianconeri, che insieme alle reti di Muglia e Cinquini, trascina i suoi ad un successo importante vanificando la (comunque) grande serata di Mirko Bertolucci, capace di andare a segno due volte cercando in tutti i modi di tenere attaccato al match il Correggio, ora ultimo in fondo alla classifica. Fuoco e fiamme invece nel duello “Made in Vicenza“. Botta e risposta in apertura di partita ...

vercelliwebtv : VIDEO - Hockey Pista: Hockey Vercelli – Hockey Agrate 14-2, Enea Monteforte intervistato da Paolo Gallione - vercelliwebtv : VIDEO - Hockey Pista: Hockey Vercelli – Hockey Agrate 14-2, Franco Provera intervistato da Paolo Gallione - vercelliwebtv : VIDEO - Hockey Pista: Hockey Vercelli – Hockey Agrate 14-2, intervista a Davide Costanzo, di Paolo Gallione -