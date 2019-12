Rigopiano | nuova inchiesta | si tratta di depistaggio | indagati 3 carabinieri

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Proseguono le indagini sulla tragedia del, l’hotel nel quale trovarono la morte 29 persone a causa di una valanga il 18 gennaio 2017. A pochi giorni dalla notizia dell’archiviazione per i 22, risulta ora aperta una, ad esseresono 3. Se la difesa contesta ogni singola accusa, i familiari delle vittime hanno accolto positivamente la notizia. A parlare è il legale Romolo Reboa, rappresentate legale di alcune delle famiglie delle vittime ha affermato che dai suoi assistiti c’è soddisfazione.L’si basa sulla telefonata ai soccorsi di una delle vittime, il cameriere Gabriele D’Angelo. D’Angelo avrebbe infatti telefonato in mattinata ai soccorsi per segnalare la pericolosità della situazione e richiedere l’evacuazione delquanto prima. Una richiesta rimasta inascoltata e che ...

