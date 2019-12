Mes | Guido Crosetto e il governo omertoso | Non solo il salva-Stati | su cosa sta

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Non bastava il Meccanismo Europeo di Stabilità a pesare sul groppone degli italiani e su una dir poco traballante. Ora ci si mette pure il MFF, il "quadro finanziario pluriennale dell'UE" o, come lo definisce, gli "appostamenti di bilancio per i prossimi 7 anni". È lo stesso

La7tv : #omnibus @GuidoCrosetto è preoccupato dall'urgenza della UE di chiudere il trattato sul #MES: 'Temo che la fretta s… - Castruccio64 : RT @La7tv: #omnibus @GuidoCrosetto è preoccupato dall'urgenza della UE di chiudere il trattato sul #MES: 'Temo che la fretta sia dettata da… - Castruccio64 : RT @Annalis04484378: -