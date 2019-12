Lazio-Juventus 2-1 live | espulso Cuadrado e gol di Milinkovic-Savic FOTO

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Continua il programma valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, un turno che sta portando importanti indicazioni per il proseguo della stagione soprattutto per le zone alte della classifica. Nell’anticipo di ieri pareggio per l’Inter che non è andato oltre il pareggio contro la Roma, 1-1 il risultato finale. L’anticipo del sabato mette invece di fronte, momento incredibile per i biancocelesti che si candidano ad essere sempre più protagonisti per il proseguo della stagione, i bianconeri invece sono chiamati a riscattare il pareggio casalingo contro il Sassuolo. Ecco le formazioni ufficiali del match ed ila partire dalle 20.45 su CalcioWeb. IL VIDEO –>, lo spettacolo dal settore bianconero 73′ – GOLIN VANTAGGIO, PRODEZZA DEL SERBO. 69 ‘-...

