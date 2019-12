Terapia genica contro l’emofilia | trattato il primo paziente in Italia

wired

(Di venerdì 6 dicembre 2019) (immagine: Getty Images) Immaginate di sanguinare per un nonnulla – un piccolo trauma, e talvolta nemmeno quello – e non riuscire a fermare l’emorragia. È la condizione di 5mila persone inaffette da emofilia, una malattia genetica rara che costringe a infusioni periodiche dei fattori di coagulazione del sangue. Perché quelli che il corpo produce, semplicemente, non funzionano. E se si potesse correggere il difetto genetico? È quello che il team di Flora Peyvandi ha provato a fare al Policlinico di Milano, attuando su uncon emofilia A grave iltrattamento diin. Ilè statoa novembre e a distanza di quattro settimane sta bene. Che cos’èA è un difetto genetico ereditario che determina la mancanza del fattore VIII della coagulazione del sangue. Le persone affette vanno ina sanguinamenti ...

