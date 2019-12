Renzi vs Padellaro | “Mi pago mutuo con le cause | la chiamerò ‘Villa Travaglio' ”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Chi pensa di me che sono disonesto lo porto in Tribunale fino al terzo grado di giudizio. Coi soldi dellecivili conmialmeno tre-quattro rate deldella casa. La‘Villa'”. A dirlo, nella lunga intervista andata in onda a Piazzapulita, su La7, il leader di Italia Viva, Matteo, riferendosi alle querele che ha sporto nei confronti del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco. La replica, a distanza di qualche minuto, è arrivata da parte dell’ex direttore Antonio: “L’ho trovato molto simpatico e garbato, come al solito. Ha tirato in ballo il nostro giornale, bene. Gli vorrei annunciare che col denaro delle sue querele temerarie istituiremo il ‘premio’ per giornalisti meritevoli”. Video La7 L'articolovs: “Micon le, la ...

