M5S | Cammarano | “Agricoltura | migliaia di giovani imprese vicine al fallimento”

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono trascorsi 16 mesi dalla chiusura dei termini del bando per finanziare due misure per lenel settore dell’agricoltura, con finanziamenti rispettivi di 140 milioni e di 5 milioni, eppure chi gestisce questi soldi, da Franco Alfieri prima a Nicola Caputo poi, non si è affatto preoccupato di redigere le graduatorie definitive. Ad oggi, su 2650 domande ammesse a finanziamento, le erogazioni riusciranno a coprirne appena un terzo del totale.imprenditori che hanno pieno diritto a ottenere quei fondi e che per questo hanno impegnato risorse, indebitandosi fino al collo, si trovano ora sulla strada di un fallimento certo”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle a margine del question time in aula. “Al danno – sottolinea– si aggiunge la beffa. Tra i requisiti di ...

