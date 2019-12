Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2019-2020 | le graduatorie dopo la discesa

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lalibera di Lake Louise, primo banco di prova stagionale per le velociste nelladeldi sci, si è conclusa con la vittoria a sorpresa della ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica di Super-G. Ingenerale resta saldamente al comando delle operazioni l’americana Mikaela Shiffrin con 180 punti di margine sulla prima inseguitrice, la svizzera Michelle Gisin. Quinta la migliore delle italiane, Federica Brignone, a quota 125 punti. Di seguito le classifiche delladeldi sciGENERALEDELSCI: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 340 2. Michelle Gisin (Svizzera) 160 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 138 4. Wendy Holdener (Svizzera) 128 5. Federica Brignone (Italia) 125 6. Marta Bassino (Italia) 122 7. Mina Holtmann (Norvegia) 110 7. Anna Swenn Larsson (Svezia) 110 9. ...

