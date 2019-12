Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 15 | 30

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)5 DICEMBREORE 15.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPARTIAMO SULLA A1 MILANO NAPOLI GENERATE 2 KM DI CODA PER LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE SCENDIAMO SULLA CAPITALE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONESUD TRATTO URBANO A24 CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA E FRATTOCCHIE ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE ...

