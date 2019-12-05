Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 15:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SULLA A1 MILANO NAPOLI GENERATE 2 KM DI CODA PER LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE SCENDIAMO SULLA CAPITALE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD TRATTO URBANO A24 CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA E FRATTOCCHIE ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Dorlec3 : Ci sono tante buche nelle strade di Milano... Che Roma sembra una autostrada americana.. Ma che fanno in Comune!!… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-12-2019 -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA Roma-FIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE TRA PONTE GALERIA E PORTUENSE IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 10 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAV DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA, ATTUALMENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA, SPOSTIAMOCI IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E TUSCOLANA SPOSTANDOCI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA VEIENTANA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, PROSEGUENDO IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VA SONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN ESTERNA TROVIAMO A CAUSA DI DUE INCIDENTI CODE TRA TIBURTINA E NOMENTANA E TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA VEIENTANA, PROSEGUENDO IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E L’A24 Roma-TERAMO, MENTRE IN INTERNA VI SONO CODE TRA LA DIRAMZIONE Roma NORD E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 08 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E NOMENTANA E TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E FIORENTI IN DIREZIONE ...
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