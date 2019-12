Sondaggi elettorali | con la nascita di Azione di Calenda crolla Italia Viva Fdi vola

Sondaggi elettorali Ixè : FDI all’11% - crisi nera per M5S e Italia Viva : Sondaggi elettorali Ixè: FDI all’11%, crisi nera per M5S e Italia Viva Le Sardine che stanno riempiendo piano piano tutte le piazze d’Italia, hanno un potenziale elettorale del 7,5%. Di questi il 2,4% dei voti arriverebbe dal Pd, l’1% dal Movimento 5 Stelle, l’1,4% da altri partiti e il restante 2,7% da indecisi e astenuti. A dirlo sono i Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca andati in onda il 3 dicembre. Sul potenziale ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - Emilia Romagna divisa si decide tutto a Reggio Emilia - la vittoria sarà al fotofinish : L’Emilia Romagna, secondo i sondaggisti, non avrà il prossimo 26 gennaio un voto omogeneo ma sarà diviso in zone. In alcune zone il voto sarà in favore del candidato di centrosinistra, il governatore Pd Stefano Bonaccini, in altre vedrà vincente la senatrice Lucia Borgonzoni della Lega, candidata del centrodestra. C’è una provincia che potrebbe essere decisiva per la vittoria finale e dovrebbe essere quella di Reggio Emilia. Proprio li ...

Sondaggi elettorali al 2 dicembre : Lega sempre in testa - stabile il PD mentre crolla l’M5S : Gli ultimi Sondaggi elettorali rivelano come la Lega di Matteo Salvini sia sempre in testa alle preferenze degli italiani, mentre l’M5S perde consensi. All’indomani della giornata più complicata dell’attuale governo, spaccato sulla questione Mes e attaccato duramente dalle opposizioni, i programmi di approfondimento politico hanno portato i risultati dei Sondaggi sulle preferenze degli italiani. D’altronde, ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - cresce ancora la Lega e boom di Azione di Calenda - ulteriore calo del Pd e del M5S : Una SituAzione, secondo i sondaggi, molto particolare quella che si sta creando con la Lega che continua a salire nei sondaggi e con i partiti al governo inesorabilmente bocciati dagli elettori. Ottimo esordio di Azione la nuova formAzione politica fondata dall’ex Pd Calenda, calano invece Forza Italia e Italia Viva anche dopo l’inchiesta Open. Stabile Fratelli d’Italia. In particolare, la formAzione di Calenda esordisce con ...

Sondaggi politici elettorali : calano M5S e Forza Italia - incrementa la Lega : Gli ultimi Sondaggi politici di SWG, diffusi il 2 dicembre, mostrano una nuova perdita di consensi per il Movimento 5 Stelle. Le intenzioni di voto mostrate in occasione del consueto appuntamento settimanale su La7, evidenziano un calo netto per i grillini, che perdono altro terreno nei confronti dei partiti al comando. Dopo una breve parentesi negativa, è tornata a salire la Lega, che ha così allungato sugli inseguitori. Nel corso della prima ...

Sondaggi elettorali Tecnè : cresce solo Fratelli d’Italia - giù Pd e M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: cresce solo Fratelli d’Italia, giù Pd e M5S I Sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica, andati in onda il 2 dicembre, danno una Lega stabile al 34,7% e le forze giallo rosse tutte in calo. A registrare una perdita importante di consensi è soprattutto il Pd che, rispetto alla settimana precedente, lascia per strada lo 0,6 scendendo al 19%. Il Movimento 5 Stelle, ancora in stato confusionale nonostante ...

Sondaggi elettorali - la Lega è l’unico partito in crescita questa settimana : Il consenso del Carroccio, che nelle ultime settimane si era rivelato in leggera flessione, torna a salire guadagnando lo 0,7% in una settimana e arrivando quindi al 33,8%. È l'unico partito in crescita questa settimana: segno negativo per tutte le altre forze politiche, dalla maggioranza al centrodestra. Debutta nei Sondaggi Azione di Carlo Calenda con il 3,3%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Ipsos : gradimento - Meloni sorpassa Salvini - Lega giù : Sondaggi elettorali Ipsos: gradimento, Meloni sorpassa Salvini, Lega giù Pd in ripresa e Fratelli d’Italia in doppia cifra. Queste le indicazioni che arrivano dagli ultimi Sondaggi elettorali Ipsos realizzati per Il Corriere della Sera tra il 26 e il 27 novembre. Il Sondaggio si allinea al trend generale che vede la Lega calare bruscamente nei consensi. Dal 34,3% di fine ottobre, il Carroccio scende al 31,9%. I punti persi sono ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 2 dicembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 2 dicembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Tp : nuova Iri - sì dal 52% degli italiani : Sondaggi elettorali Tp: nuova Iri, sì dal 52% degli italiani Rischio idrogeologico, nuova Iri, inchiesta Open e naturalmente intenzioni di voto. Questi i temi affrontati dagli ultimi Sondaggi elettorali di Termometro Politico nella puntata di Coffee Break del 29 novembre. Iniziamo dalle intenzioni di voto. La Lega, rispetto alla precedente rilevazione, perde un punto e cala al 34,6% ma rimane comunque sui valori delle ultime europee. ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - Lega in calo - sprofonda il M5S - salgono Pd e FDI - stabile FI : L’ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera di Nando Pagnoncelli dimostra ancora una volta come è in netto calo la fiducia degli italiani nei confronti del governo di giallofuscia. La situazione ingarbugliata dell’Ilva. L’allagamento record a Venezia riconducibile alle opere mai terminate del Mose. La crisi perenne dell’Alitalia, il dissesto idrogeologico e infine il caso Mes danno una dimostrazione di un’Italia sull’orlo del ...

Sondaggi elettorali - tra i leader politici Meloni supera Salvini : è la più amata nel centrodestra : Le ultime settimane sono state infiammate per la politica: dalla discussione sulla legge di bilancio, alle controversie sul Mes, alle elezioni regionali con la nascita del movimento "sardine". Poi ancora i casi dell'ex Ilva e Alitalia, quello del Mose e le indagini sull'ex Fondazione Matteo Renzi. Questi sono tutti fattori che influenzano il clima politico, il consenso dei partiti e dei loro leader. In generale, si possono notare alcuni ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : Bonaccini e Borgonzoni lontani mezzo punto : Mancano ormai meno di due mesi alle elezioni regionali in Emilia Romagna, in programma il prossimo 26 gennaio. Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni si contendono la presidenza di una delle regioni più importanti d'Italia sotto il profilo economico ed industriale. Si tratterà di una tornata elettorale il cui risultato potrebbe persino influire sugli sviluppi della politica nazionale e sul futuro del governo. Nel frattempo continuano a uscire ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - sale ancora la Lega che sfonda il 35% dei consensi - da incubo per Pd e M5S : Una vittoria netta e schiacciante quella che il centrodestra otterrebbe se si votasse in questo periodo. Il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento e non solo se si votasse con la legge attuale la stragrande maggioranza dei collegi uninominali andrebbe al centrodestra. Secondo gli Ultimi sondaggi la Lega volerebbe al 35,3% delle intenzioni di voto. In una sola settimana conquista l’0,8% in più di consensi. ...