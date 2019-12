movieplayer

(Di lunedì 2 dicembre 2019)Who 12, unladeldelin tv, in tempo per festeggiare ilanno.Who 12 torna in tv, con un. che svela ladi uscita: il 1 gennaio 2020, per inaugurare al meglio ilanno dei Whovian. con i nuovi episodi della celebre serie tv britannica targata BBC. Tredici (Jodie Whittaker), Graham (Bradley Walsh), Ryan (Tosin Cole) e Yasmin (Mandip Gill) sono pronti a partire ancora all'avventura a bordo del TARDIS in una nuova, entusiasmante stagione. Ilviene introdotto dalla voce fuori campo del, che con modo di fare abbastanza teatrale- parlando al telefono, come vedremo solo dopo - una "Crisi. Grande Crisi. Grave ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Who 12: un nuovo trailer annuncia la data del ritorno del Dottore in tv - Nerdmovieprod : Doctor Who: rivelata la data d’inizio della nuova stagione #bbc #data #DoctorWho #stagione - Noovyis : (Doctor Who 12: un nuovo trailer annuncia la data del ritorno del Dottore in tv) Playhitmusic - -