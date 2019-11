Ultime dai campi – Come stanno Belotti e Quagliarella | possibili sorprese nella

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019)dai– Le notizie che arrivano daidi allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata dionato. UDINESE – Doppia seduta di allenamento per l’Udinese di mister Gotti che prepara il match di domenica in casa della Lazio. Al mattino palestra e test atletici. Al pomeriggio seduta tecnico-tattica con esercitazioni sul possesso palla e sull’uno contro uno, quindi partitelle a tema a campo ridotto. Squadra al completo con l’eccezione di Ken Sema che prosegue nel suo programma personalizzato di recupero e ha sostenuto al Bruseschi un allenamento individuale. SAMPDORIA – Allenamento pomeridiano per la Sampdoria di Claudio Ranieri in vista del match di lunedì in casa del Cagliari. Il tecnico blucerchiato ha suddiviso i calciatori disponibili in due gruppi che si sono alternati ...

