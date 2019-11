La sfida a Matteo Salvini Elisa Isoardi non lo nasconde | cosa c’è sotto la decisione

Matteo Salvini sfida le sardine : "Un problema per la sinistra - non per me. Sapete che libro sto leggendo?" : "È la sinistra che deve avere paura delle sardine". Matteo Salvini si dice tranquillo e per nulla preoccupato dalle manifestazioni di piazza iniziate una settimana fa a Bologna, proseguite in tutta Italia e ora dotate anche di una sorta di manifesto programmatico. "Per me sono uno stimolo e li aspet

Matteo Salvini a Ilaria Cucchi : "Mi quereli pure - la droga fa male. Punto". La sfida è totale : Dopo la querela presentata da Ilaria Cucchi nei suoi confronti, Matteo Salvini non arretra di un millimetro. Il leader della Lega, dopo la condanna di due carabinieri a 12 anni per l'omicidio di Stefano Cucchi, aveva commentato la sentenza dicendo che "la droga fa sempre male". Parole per le quali,

Atp Finals 2019 - Matteo Berrettini si qualifica se… Monfils-Shapovalov sfida decisiva : il destino dipende dal canadese : Matteo Berrettini attualmente è ottavo nella Race ATP, ed è ancora in corsa per l’ultimo posto ancora a disposizione per le Finals, che si giocheranno a Londra dal 10 al 17 novembre: al Masters 1000 di Parigi-Bercy resta un solo avversario per il romano, che si è fermato ieri a quota 2670, ovvero il francese Gael Monfils, che oggi ha vinto negli ottavi di finale, salendo a 2530, e che per restare dietro all’azzurro non deve ...

Cartabianca - Matteo Salvini sfida Giuseppe Conte : "Vieni con me in tv da Bianca Berlinguer" : Dopo aver sfidato Matteo Renzi nel salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta, Matteo Salvini, ospite di Bianca Berlinguer nell'ultima puntata di CartaBianca, su Rai tre, sfida il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Propongo al premier Conte un confronto qui a CartaBianca sul tema delle risorse al

Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini : "Pensi più al centrodestra. Se perde voti - li prendo io" : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in una intervista rilasciata al Messaggero il 29 ottobre rimarca l'ottimo risultato del suo partito alle regionali in Umbria e avverte Matteo Salvini, chiedendogli di pensare di più alla coalizione di centrodestra. "Il leader della Lega in passato si è pr

Matteo Renzi - la pugnalata dell'amico Dario Nardella : "Il Pd deve cambiare nome e sfidare Italia Viva" : Il Pd deve cambiare nome e sfidare Matteo Renzi. Firmato Dario Nardella, sindaco di Firenze, amico storico e "delfino politico" dello scissionista nuovo leader di Italia Viva. "Bene fa Nicola Zingaretti a chiedere lealtà alla maggioranza: non può essere solo il Pd a mostrare responsabilità di govern

Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini al Nord e cerca Mara Carfagna : Matteo Renzi ha difronte a sé due strade: "Seguire il modello Alfano" che "significherebbe accontentarsi di usare il potere guadagnato in questa legislatura per provare a strappare qualche parlamentare a Forza Italia (come provò a fare Alfano)" oppure, scrive Claudio Cerasa su Il Foglio, "seguire il

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sulla sfida tra i due Matteo : Pariva squasi una matinata da ufficio anagrife al cummissariata di Vigati: ma si sape il vilino è nella cuda. Tuppiarana alla purta e cumparve Galluzze. Galluzze: “Cummissaria poti trasire: havi quelle carta che mi arrichiese?”. Muntilbano: “Trasi, Gallù!”. G: “Alla Questuri la salutavi il sigritario Lattes e Mieles”. M: “Ah, bine. Mi l’havi salutata?”. G: “Sissi, mannava tanta saluta a lia ed alla su famiglia”. M: “(:::)”. G: “Va bine, dutturi, ...

Matteo Renzi attacca Quota 100 e sfida il suo governo : "È un errore - emendamento per cancellarla" : Per Matteo Renzi Quota 100 è un "errore", è "ingiusta" e per questo "va cancellata". "Per me mettere 20 miliardi di euro in 3 anni per 120 mila persone", continua l'ex premier, è sbagliato quindi, annuncia, "presenteremo un emendamento, se ce la facciamo bene, altrimenti ognuno si prenderà la sua r

"Tu menti". "Sei nervosetto". Tra Papeete - alcol - voli di Stato e migranti la sfida dei due Matteo : Doppia consacrazione per il leghista e il leader di Italia viva, che si propongono come i duellanti del futuro. E ognuno parla ai suoi

Matteo vs Matteo - la sfida continua sui social : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – continua via social la sfida tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, in onda , registrata nel tardo pomeriggio.”Con tutta l’umiltà del mondo – twitta Salvini -, visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone, che hanno assistito al confronto fra me e Renzi, hanno commentato ‘2 a 0 per Salvini e palla al centro’. Ora aspetto un bel confronto col signor Conte”. Ribatte ...

Matteo Salvini saluta Renzi e lascia lo studio di Vespa "molto soddisfatto. E ora...". Clamoroso : chi sfida : "Molto soddisfatto". Matteo Salvini lascia gli studi di Porta a porta dopo il (duro) confronto con Matteo Renzi e si dimostra piuttosto sereno sull'esito del confronto tv con il leader di Italia Viva: "Decidete voi chi ha vinto. Io ho ricevuto alcuni messaggi ma sono di parte quelli che scrivono a m

Matteo contro Matteo : sfida in tv tra Renzi e Salvini : "Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi" ricorda Bruno Vespa in apertura del...

Duello tv Salvini-Renzi - sfida di 75 minuti senza regole e con Vespa arbitro. Il confronto diretto voluto dai due Matteo per “oscurare” il governo : Il giorno del Duello televisivo tra Renzi e Salvini è arrivato. Questa sera alle 22.50 si sfideranno i due Matteo, lo faranno nel salotto di Porta a Porta con a disposizione 75 minuti. Il confronto non avverrà in diretta tv ma sarà registrato negli studi di via Teulada a Roma alle 18. In ogni caso rischia di “coprire” quello che nelle stesse ore arriverà da Palazzo Chigi in materia di manovra finanziaria. E d’altra parte il ...